فنان شهير تنبأ بوفاته عبر "فيسبوك".. ومات بعد يوم واحد

وتوفي الفنان السوري بنوبة قلبية حادة، مخلفا صدمة لدى جمهوره، خصوصا أن الوفاة صادفت نشره تدوينة عبر "فيسبوك" ذكر فيها الموت حتى ولو كان ذلك مجازيا.
الفنان الراحل كتب في تدوينته: “قالت لي العرّافة: ستخرج عشيقتك من المالح في زرقة الماء وتدخل في جسد صنوبرة فتية التكوين، ستعوي الذئاب حولها وتموت أنت مقتولا بقبلة”.
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