أعلن رئيس اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم هاشم التوم عبد الله حسب صحيفة السوداني صرف علاوة منشور إزالة المفارقات في الأجور للعام 2019 لشهر يناير عبر وحدات الصيارفة في الوزارات والمحليات والوحدات التابعة لولاية الخرطوم اعتباراً من يوم أمس الخميس.
وتطرق هاشم خلال لقائه وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية د. صلاح علي أحمد إلى العديد من القضايا والمشاريع الاقتصادية التي تساهم بشكل كبير في استقرار بيئة العمل وتحسين معاش العمال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء صرف علاوة إزالة مفارقات الأجور للعاملين بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.