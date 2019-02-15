السر قدور.. هل تنجح (الكاريزما) في تجاوز المطب الصعب..؟

النسخة القادمة من برنامج (أغاني وأغاني) ستكون الأصعب جداً بشكل قاطع على فريق عمل البرنامج حسب صحيفة السوداني، وذلك من واقع قراءة الشارع السوداني ومزاجه (العكر) الذي صار لا يتقبل أي مواضيع انصرافية ويمنح بالمقابل جل اهتمامه للقضايا السياسية والتي صارت اليوم هي الأعلى طلباً والأوسع انتشاراً.

البعض يقول إن نجاح واستمرارية برنامج أغاني وأغاني مرتبط بشكل مباشر بمقدمه ومنتجه السر قدور، مشيرين إلى أنه يمتلك (كاريزما) قادرة على إحداث الفرق وحافظ البرنامج على رونقه برغم تقادم السنوات، وإن سلمنا جدلاً، أن حديث أولئك صحيح، فهذا يعني أن موسم البرنامج القادم هو (الأخطر)، فتلك (الكاريزما) التي يتحدثون عنها ستكون في امتحان صعب جداً ومطب حقيقي، وذلك بالاعتماد عليها في إرخاء الأعصاب المشدودة للمشاهد، فهل تتمكن الكاريزما من تحقيق ذلك..؟

الخرطوم (أخبار الخليج 365)