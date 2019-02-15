رسالة من مجلس الوزراء للمواطنين

وقالت أم سلمة إسماعيل وزير الدولة بمجلس الوزراء أن الدولة تتحمل تكاليف كثيرة لتوفير الوقود والخبز، مؤكدة أن الحكومة تسعى لإستمرار دعم السلع الإستراتيجية في إطار تخفيف الإعباء المعيشية عن المواطن، مبينة أن الحكومة تسعى جاهدة أن يذهب الدعم لمستحقيه مباشرة دون تدخل الوسطاء.
وكشفت أم سلمة عن نماذج لبعض الدول تملك المواطن لبطاقة تموين تحتوي على السلع المدعومة قائلة: ( أن الدعم الموجود الأن يستفيد منه المحتاجون وغير المحتاجين وأنه يجب أن يذهب لمستحقيه فقط ) .
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