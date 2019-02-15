إطلاق بمبان كثيف جدا على المتظاهرين في ودنوباوي

استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم، عن شهود عيان . وأفادت شاهد عيان بأن مئات الأشخاص شاركوا في المسيرة التي انطلقت من مسجد عبد الرحمن المهدي بالعاصمة، وتدخلت القوات الأمنية لتفريقها. من جانبه، قال مراسل سودان نيوز365 ، إن أجهزة الأمن "أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة داخل حـرم مسجد الإمام عبدالرحمن المهدي".

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