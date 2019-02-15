الجمعة 15/فبراير/2019 - 02:22 م حسين بشير خرج حشود غفيرة من أهالي مدينة خشم القربة نهار اليوم 15 فبراير 2019م في تظاهرات حاشدة في الموكب التي دعت لها القوي الموقعة علي علان الحرية والتغيير . والجدير بالذكر خرج مواطني المدينة في اكثر من مظاهرة بعد استشهاد ابن المدينة الأستاذ أحمد الخير عوض الكريم 36 عاما نتيجة التعذيب الوحشي بعد اعتقاله عقب مشاركته في احدي المسيرات التي خرجت بخشم القربة وقد شارك الالاف في تشييع الجثمان في خشم القربة بما في ذلك قيادة الحامية العسكرية بخشم القربة. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور أهالي منطقة خشم القربة بولاية كسلا يخرجون في تظاهرات حاشدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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