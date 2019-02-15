تعديلات دستورية مرتقبة في السودان

أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عن اجتماع في البرلمان يوم الأحد المقبل، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور السوداني.

ووفق لقناة العربية السعودية، فإن اللجنة الطارئة، ستعقد اجتماعها في البرلمان، لمناقشة إمكانية تعديل الدستوري لمدة فترات الرئاسة من أجل بقاء البشير لما بعد 2020.

وتنتهي ولاية البشير الحالية بعد 2020، فيما وعد البشير مرات بأنه لن يترشح مجددا بعد انقضاء المدد المتاحة له، ووعد بتسليم السلطة لوجه جديد.

وقالت اللجنة السودانية الطارئة أنه سيتم مناقشة التعديلات الدستورية لمد بقاء البشير لما بعد 2020 دون مزيد من التفاصيل.

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