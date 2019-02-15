اتجاه لا ﻏﻼﻕ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻗﺮﺭﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻏﻼﻕ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭًﺍ ﻣﻦ ﻏﺪا ﺑﻐﺮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻔﻠﺘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ” ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ” ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺩﻋﺖ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

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