في آخر 24 ساعة.. الاعتقالات تتصدر المشهد بالسودان (تقرير)

تصدرت الاعتقالات المشهد في السودان خلال الساعات الأخيرة، بسبب اقدام السلطات السودانية على اعتقال عدد من المشاركين في التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، احتجاجا على تفاقم الأزمات في البلاد.

ويخرج أعضاء نقابات، وطلاب، ونشطاء من المعارضة وغيرهم، في احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي، غاضبين من المتاعب الاقتصادية، في أكبر تحدٍ لسلطة البشير المستمرة منذ 3 عقود.

ولم يبدر عن البشير وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم أي مؤشر على الإذعان لمطالب المحتجين، وألقى الرئيس باللوم في الاضطرابات على قوى أجنبية لم يذكرها بالاسم، وبدأ هو وكبار المسؤولين يستخدمون لغة أكثر استرضاء في الأسابيع القليلة الماضية، وتعهد بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، لكن نشطاء يقولون إن "المئات لا يزالون محتجزين".

وكانت أجهزة الأمن قد نفذت حملة اعتقالات استباقية لإفشال موكب 14 فبراير الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين بوسط الخرطوم.

تأكد اعتقال عدد من الصحفيين والصحفيات، الخميس، في العاصمة الخرطوم، اثناء تغطيتهم للموكب الإحتجاجي الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة.

وقالت مصادر إعلامية إنها رصدت اعتقال الصحفية نضال عجيب والصحفي محمد ابراهيم من محيط السوق وسط الخرطوم.

اعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان الصحفية نضال عجيب أثناء تغطيتها موكب ضحايا الحروب والانتهاكات التي انطلقت في وسط الخرطوم الخميس. 14 فبراير 2019م.

وأفاد صحافيون من داخل المظاهرة أن قوات الأمن اقتادت الصحفية نضال إلى مكان غير معلوم.

وخلال تظاهرات أمس، قال شهود إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي بالسودان الخميس، قبل أن يعتقل أفراد من الشرطة بثياب مدنية ومسلحين بأنابيب بلاستيكية نحو 30 شخصاً.

ولاحقت الشرطة بعد ذلك النشطاء في الشوارع الجانبية بينما خرجت احتجاجات أصغر في وسط الخرطوم، وردد المتظاهرون هتافات "سلمية، سلمية ضد الحرامية"، و"يسقط، بس" منادين بمطلبهم الأساسي وهو تنحي الرئيس عمر البشير.

وقال شهود إن" المعتقلين، وأغلبهم شبان وشابات، نقُلوا بعيداً على متن شاحنات صغيرة"، ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الشرطة للتعليق.