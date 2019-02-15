عاجل: انطلاق تظاهرات حاشدة بودنوباوي

من المساجد خرج المئات من المصلون من مسجد ودنوباوي وبيت المال بأم درمان،معقل أنصار حزب الأمة المعارض.بام درمان وهم يهتفون بسقوط النظام ورحيل الحكومة وسط دعوات جديدة لموجة ساخنة من الاحتجاجات، تواصلت بمناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم التظاهرات في الشهر الثاني، كما انضمت معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور لأول مرة إلى ركب المدن المحتجة ضد الحكومة والمطالبة برحيلها، وأدانت العديد من منابر الجمعة اليوم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وطالبوا السلطات الحكومية بمراعاة حرية التعبير

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