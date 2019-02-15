المحكمة الجنائية الدولية تطلب لقاء الصحفي السوداني المثير للجدل “منعم سليمان”

يعد الصحفي السوداني المثير للجدل “منعم سليمان” الذي قدم تسريبات خاصة بالاجهزة الامنية السودانية والتي تشارك في قمع التظاهرات السلمية التي يقودها تجمع المهنيين السودانيين والمستمرة لأكثر من شهرين، يعد احد ابرز الوجوه التي ظهرت خلال الفترة الماضية .
وقال الصحفي منعم عبر حسابه الرسمي بفيسبوك انه تلقى دعوة من المحكمة الجنائية الدولية ICC للقاء مدعية المحكمة فيما يخص الحالة في السودان وقضية الرئيس البشير المطلوب للمحكمة في قضايا تتعلق بجرائم الحرب والابادة الجماعية في دارفور هو وعدد من المسؤولين .
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