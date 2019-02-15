مراسلون بلاحدود تندد باعتقال الصحفيين بالسودان

قالت منظمة مراسلون بلا حدود أن (79) صحفيا على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية منذ 19 ديسمبر الماضي.

وأشارت المنظمة أن هذه الاعتقالات المنهجية لم تستهدف الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد فحسب، بل أيضا الصحفيين الذين تجرأوا هم أنفسهم على الاحتجاج على سياسة النظام الخاصة بالرقابة والاعتقال على الصحفيين بهدف الحد من تغطية الاحتجاجات.

ونددت المنظمة في مؤتمر صحفي في باريس أمس (الخميس) باستهداف النظام السوداني للصحفيين، وأفادت بأنه قد اعتقال 28 صحفياً في يوم واحد.

وقال رئيس مكتب مراسلون بلا حدود في إفريقيا " إن إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين أبعد ما يكون، عن إنهاء حملة القمع على وسائل الإعلام".

وأضاف "ندعو إلى إنهاء جميع أشكال الرقابة ، وإسقاط جميع الإجراءات القضائية ضد العاملين في وسائل الإعلام، ولن يكون هناك حل للأزمة في السودان إذا لم يكن الصحفيون أحراراً في تغطية ما يحدث".

ويواصل جهاز الأمن السوداني حظر واستغلال الصحف، حيث سجلت المنظمة ما مجموعه 63 عملية مصادرة منذ 19 ديسمبر الماضي .

ولم يبدي مجلس الصحافة والمطبوعات ، الذي ينظم الإعلام السوداني ، ولا وزير الإعلام “بشارة جمعة ارو ” أية استجابة لمراسلات ورسائل هاتفية من مراسلون بلا حدود.

وتجدر الإشارة إلى أن السودان يحتل المرتبة 174 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة صحفيون بلا حدود لعام 2018.

