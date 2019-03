سيدتان تخلعان عين عروس لهذا السبب الغريب….

شهاب محمد - الخرطوم - The bride looks at her groom through her wedding ring in front of the her house during a traditional wedding ceremony in the village of Galicnik, some 150 km west of capital Skopje, on July 12, 2015. The Galicnik Wedding, a three-day traditional Macedonian wedding celebration held each "Petrovden" or St. Peter's Day for a selected couple, involves traditional customs, costumes, and rituals and dances that have been passed down over the centuries.AFP PHOTO / ROBERT ATANASOVSKI (Photo credit should read ROBERT ATANASOVSKI/AFP/Getty Images)

الخليج 365:

فرغت النيابة المختصة بالخرطوم من إجراءات تحرياتها حول اتهام سيدتين بخلع عين عروس بسبب (ختة) صندوق، وأحالت ملف القضية للمحكمة لبدء محاكمة السيدتين.

وتعود قضية الاتهام حسب صحيفة المجهر إلى أن السيدتين كانت السلطات الأمنية قد أوقفتهما قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بتسبب الأذى الجسيم لعروس وخلع عينها، وذلك قبل يومين من موعد زفافها، بعد أن انهالتا عليها ضرباً مما تسبب في تلف عينها، بسبب عدم التزامها بسداد الصندوق في موعده، وعقب اكتمال التحريات أفرجت النيابة عن المتهمتين بكفالة مالية بعد إيداع (165) ألف جنيه جزء من الدية لتلف العين.