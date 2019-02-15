أرحل يازعفوري !.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*سألني هلالابي متيم قبل المباراة ماذا تتوقع اليوم؟! فقلت له لن اتفاجأ إذا انهزم الهلال

*وخسر الهلال ولم تكن مفاجأة لنا

*وخسر لأن رئيس النادي لوحده يضع الثقة في الجهاز التدريبي مع معارضة كل شرائح المجتمع الهلالي

*خسر الهلال أمام ناكانا الزامبي لأنه لم يقوي علي المحافظة علي هدف التقدم مثل ما حدث له أمام الافريقي التونسي في تونس وانهار بثلاثية

*خسر الهلال لأنه لا يملك مدرب يعرف ماذا يريد من المباراة وكيف يوجه لاعبيه وكيف يسد أماكن الضعف وكيف يوظف لاعبيه

*خسر لأن الزعفوري في وادي واللاعبين في وادي اخر .فالكرة الجماعية غائبة ومازالت المسافات كبيرة بين اللاعبين ومازال الهلال لايعرف كيف ينقل كرته من ملعبة الي ملعب الخصم بطريقة هجومية

*فاز ناكانا ليس لأنه الافضل من الهلال وليس لأنه يملك لاعبين افضل لكن لأنه الاكثر تنظيما والمسافات قصيرة بين لاعبيه وخطوطه متقاربة والفريق حين يهاجم يدخل ملعب الهلال بثمانية لاعبين بينما الهلال يدخل منطقة ناكانا بثلاثة لاعبين فقط

*الهلال فقد الكرة السريعة وظهرت مظاهر سلبية كبيرة في عدم قدرة الفريق كمجموعة علي امتلاك الكرة ايجابا وصنع الفرص واداء الجماعية التي تطبق فكر المدرب وتحوله لواقع لأننا اساسا لا نملك مدرب صاحب بصمة

* خسر الهلال لأن السيد الزعفوري لا يعرف ولا يعلم ولا يعي كيف يوظف لاعبيه وكيف يستفيد منهم فقد حطم افضل ارتكاز محترف واعني ديارا الذي اصبحت مهامه غريبة عجيبة فتارة تراه مدافعا ايسر وتارة ايمن وتارة في خط الوسط وهكذا يلف الملعب كيفما يشاء ومتي ماشاء لأن مدربه ترك له الحرية يفعل مايريد دون القيام بمهام معينة فأصبح الهلال الذي يملك افضل خط وسط واميز اللاعبين بلا انياب امام اضعف الفرق المحلية والافريقية

*خسرنا الهلال نعم فاللاعبين الذين استجلبهم المجلس في الاونة الاخيرة دون قامة الهلال هكذا يتحدث البعض ! ولكني اقولها ان الفرقة الهلالية الحالية ان وجدت المدرب الممتاز لاستطاع ان يوظف اللاعبين وفق متطلبات كل مباراة لكننا نملك زعفوري زمانه وسابق اوانه الذي لايجد أي دعم الا من الرئيس فقط دون سائر الفنيين وجماهير الهلال وكل اهل الهلال

*مشكلة الهلال الذي اضاع انتصارا سهلا في متناول يده امام اضعف فرق المجموعة تكمن في النواحي الفنية ونعني طاقم التدريب ككل وهذا يمثل اكثر من 80% من السوء ثم اللاعبين الذين يتحمل الجانب الاداري وزر ما حدث للهلال باختياراته العشوائية والتفريط مع سبق الاصرار والترصد في لاعبي الهلال وركائزه كما حدث مع كباتن الهلال من قبل ومع اخرهم القائد الملهم بشه

*من الذي يختار التعاقدات في الهلال ومن الذي يضع التشكيل ومن يحاسب اللاعبين والمدرب اذا كان رئيس النادي هو الذي يفعل ذلك فتلك ليست مشكلته وحده ولكنها بالأساس مشكلة جميع المدربين الذين يقبلون بمهمة يؤديها غيرهم !فيبدو ان السيد الزعفوري هو الوحيد الذي استمر في ظل رفض عتاة المدربين الاستمرار مع الهلال

* المدرب مطالب بتغيير شخصية اللاعب فيعلمه كيف يلعب بجدية وتركيز وكيف يذوب أداؤه الفردى فى أداء الجماعة متخليا عن الفطرة والبدائية. والمدرب يجب أن يفوز بحب اللاعبين وبثقتهم واحترامهم أيضا، وهو مطالب بصناعة مسافة محسوبة بينه وبين اللاعبين وهذه المسافة هى التى تصنع الانضباط وتبقيه وبدونها تنفجر الفوضى فى الفريق! فماذا فعلك هذا الزعفوري

*كانت كل الدلائل والمؤشرات بوضوح تؤكد محدودية فكر الزعفوري واشارات الهزائم بدأت افريقيا مع الافريقي التونسي واكتملت الصورة محليا والهلال يخسر امام مريخ الفاشر في عقر داره الجوهرة وامام الرابطة متذيل فرق الدوري ! كل هذه السلبيات ظلت غائبة عن المجلس واستمر الهلال بمدرب لياقة مدعوما بمدرب شاب لا يملك الخبرات الكافية التي تمكنه من اسداء النصح لمدرب اللياقة

*نقول اخيرا ان كردنه عذينا بالابقاء علي الزعفوري مدربا للفريق وهذه الهزيمة وما قبلها اذا لم يتعظ مجلسنا ويتخذ خطوات واضحه بشأن الجهاز الفني واقالته كاملا مع دائرة الكرة فإن الهلال موعود بعدم التأهل وعدم الاستمرار في هذه البطولة

*نريد مدرب يتم اختياره بعيدا عن السذاجة والمزاجية التقليدية وبعيدا عن صفحات الصحف نريد مدرب وفق دراسة وتخطيط لا مثل ما يتم

*لا اود ان احلل فنيا مباراة الامس وما تم فيها لكن اقل المشجعين يمكن ان يري بأم عينيه كمية الاخطاء التي وقع فيها الجهاز الفني للهلال

*لا اود ان ارمي اللوم علي اللاعبين لكن الصورة وضحت بالنسبة لخط الدفاع الهلالي وضعفه عناصريا

*علي مجلس الهلال ان اراد الاستمرار وصنع الانتصارات واسعاد الجماهير الهلالية اتخاذ الخطوات العاجلة بشان الجهاز الفني فقد وقعت الفأس الان حتي منتصف الرأس فماذا تنظر يا مجلسنا

*لم يعد لاعبي الهلال لديهم الثقة في مدربهم فقد انعدمت الروح وتاه الهلال مع هذا الزعفوري الذي فشل تماما في توظيف لاعبيه

*ثم حسرتنا تكبر وتتوسع ليس من الهزيمة فحسب بل لأننا خسرنا بسذاجة فنية

*اخيرا يبقي السؤال هل يملك الزعفوري زرة خجل

كلمات حرة

*اخطاء الزعفوري بدأت من التشكيلة وانتهت بالفرجة والهزيمة

*قلت من قبل رأيي بوضوح في الزعفوري ومازلت اردده ..ارحل يازعفوري

*كنت اتحدث من قبل همساً لفارس لكني اليوم اقولها جهراً ماذا تفعل يافارس انك لا تلعب بل تتلاعب بنا! هجوميا فشلت مثل ضعفك البائن الظاهر دفاعياً! اعتقد حان الوقت لتأخذ راحة طويلة المدي جوار كوتش زعفوري لتدرك ان التعامل مع الدفاع لا يتم بهذه العشوائية رغم ايماننا التام بموهبتك وحرفنتك!

*الجلطات والاغلاط والاخطاء التي وقع فيها دفاع الهلال توضح سوء اختيار عناصر الهلال الدفاعية واولهم النيجري ايمانويل وثانيهم فارس من قبل الزعفوري علي حساب من جلسوا علي الدكة

*تاه ديارا بسب مهام المدرب التي شتت به طريقة اداء اللاعب وقدم مؤمن اداء مربك مع البداية سرعان ما تحسن بعد دخول ابوعاقلة

*أنتم لاحظتم دون شك «الفاولات الكثيرة» التى ارتكبها لاعبو الهلال .. وهى فاولات العجز.. بسبب نقص السرعة، ونقص اللياقة الذهنية، فاللاعب لا يستطيع أداء تمريرات قصيرة، ولا يقدر على الضغط بسرعة تحرم الخصم من بناء هجوم فيلجأ إلى تعويض المسافة وتعويض هذا العجز بالارتماء والزحلقة، واللعب على الأجساد، وهذا بالضبط ما يفعله الملاكم المرهق وهو على الحلبة يصارع ملاكما أفضل منه وأسرع منه وأقوى منه.

*الطريق طويل والخطوة الاولي تبدأ بقرار من المجلس ثم تأتي بقية الخطوات لعلاج مشكلة الفريق الهلالي الحالي

*كلمة حرة اخيرة ..

* الهلال فريق يقف على تاريخ، وعلى اسم وانجازات .. نعم هناك أزمة، يجب أن تعالج بحكمة وعمق…. لكن يظل فن القيادة والمعالجة مرهونا بالأسلوب وبالقدرات والإمكانات والرؤية الفنية العلمية.

*كلمة حرة اخيرة اخيرة .. مناشدة لمجلس الهلال هلا اعدتم القائد الملهم بشه .. اللاعبون بحاجته والملعب ينتظره فهل يلبي كردنه النداء