اقالة “الزعفوري”!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[الدعم الذي يجده التونسي” اراد الزعفوري” من مجلس ادارة نادي الهلال لم يحظي به اي مدرب جلس علي الدكة الفنية للازرق خلال الفترة التي تولي فيها “الكاردينال” رئاسة النادي!

[قائمة المدربين الذين اقالهم “الكاردينال” وبعضهم لم يستمر سوي لمباريات قليلة تضم مجموعة من أكفأ المدربين ممّن يمتلكون رصيدا مقدرا من الانجازات التي لم تشفع لهم بالاستمرارية في تدريب الهلال لكن “الزعفوري” الذي يحظي بدعم “الكاردينال” تسلّم المهام الفنية للازرق قبل مغادرة الفريق لبطولة الابطال وفشل في قيادة الازرق للترقي لمرحلة المجموعات ليهبط الهلال الي الكونفدرالية مترقيا الي دور المجموعات ولكن!

[لم تظهر اي بصمة تدريبية للمدرب الذي لا علاقة له بفنون التدريب من قريب او بعيد الا من جهة (اللياقة البدنية) او ما يسمي بالاحمال وكان من الطبيعي ان يخسر الازرق تحت قيادة “الزعفوري” من مريخ الفاشر ويفوز بشق الانفس علي الاهلي شندي ويلعب الحظ دورا كبيرا في حصوله علي اول ثلاث نقاط بمجموعات الكونفدرالية نتيجة الفوزعلي الاشانتي كوتوكو الغاني بام درمان رغم افضلية الفريق الغاني الذي حاصر الازرق في منطقته الدفاعية وكان قريبا من تحقيق التعادل.

[لم يستجب “الكاردينال” لاصوات قدامي اللاعبين الذين تخرجوا من مدرسة الهلال والذين طالبوا باقالة “الزعفوري” واسناد المهام التدريبية لاحد ابناء الهلال حتي يحافظ الازرق علي حظوظه في الترقي للمرحلة القادمة من الابطال قبل هبوطه الي الكونفدرالية لتتعالي الاصوات مؤخرا مطالبة بذات المطلب السابق باقالة ” الزعفوري” لكن “الكاردينال” جدد الثقة في التونسي!

[أمس الاول خسر الهلال من الفريق الزامبي الاضعف (ناكانا) رغم تقدم الازرق بهدف “وليد الشعلة” وسيتواصل السقوط أمام زيسكو قبل ان يعود الي ملعبه لاستقبال زيسكو وناكانا ويختتم خارج ارضه بمنازلة الاشانتي!

[يعلم اهل الهلال من الفنيين ان مشكلة الازرق تكمن في المدير الفني الذي وصل الي هذا المنصب عن طريق الصدفة التي لن تحدث الا في الهلال الذي يرغب رئيسه في الحصول علي بطولة خارجية باي ثمن وبالتالي فانه يتخبط بتلك الصورة التي اوصلته لتعيين “الزعفوري” مديرا فنيا!

[من ينتظرون اقالة “الزعفوري” سينتظرون كثيرا سيما وان “الكاردينال” قرر ابقاء التونسي في منصبه مديرا فنيا نكاية في خصومه!

[سيبقي “الزعفوري” مدربا للهلال بأمر “الكاردينال” حتي وان ودع الازرق الكونفدرالية وفشل في الفوز بدوري النخبة.