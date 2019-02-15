تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية مغتصب فتاة المنشية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعترف المتهم بفيديو المنشية الفاضح عند استجوابه اليوم الخميس امام محكمة جنايات الخرطوم شمال ببجميع جرائمه التي ارتكابها موكد للمحكمة ان اقواله القضائية اخذت منه تحت التهديد وكان ، المتهم قدذكر في حادثة اغتصاب فيديو المنشية انه انه ارتكب الجريمة باتفاق مع الاجنبية بمقابل مالي ، فيما قال عند ارتكابه لنهب الشاكية الثالثة التي تقيم بالمعمورة ، اثناء سيرها بالشارع وتحت تهديد السكين اخبرته بعد وجود هاتف او مشغولات ذهبية بحوزتها ، ومن ثم تحرش بها ، وقال بانه كان تحت تاثير المخدرات ، واضاف المتهم في اعترافه القضائي عند بلاغ الشاكية الرابعة التي كانت تسير بالشارع العام ظهر لها المتهم الاول واشهر لها السكين وقام بنهب هاتفها وبعد هروبه من مسرح الحادث قام ببيعه لاحد المتهمين ، واشار المتهم الاول عند اعترافه القضائي في بلاغ الشاكية الرابعة التي وجدها داخل عربتها ، وتحت تهديد السلاح قام بنهب هاتفها وفر هاربا ، ومن ثم قام ببيعه لاحد المتهمين ،

واوضح المتهم الاول عند نهبه لشاكية الخامسة بانه اوقفها بالشارع العام بمنطقة المعمورة اثناء سيرها بالشارع العام واشهر لها السكين وقام بنهب هاتفها بالاضافة الي مشغولات ذهبية ( خاتمين ) ، ومن ثم باعها لاحد المتهمين وان قيمة ( الخاتمين ) (٦.٥٠٠) جنيه ، وقال المتهم الاول من خلال اعترافه القضائي حول حادثة الشاكية السادسة بانه وجد الشاكية برفقة اخريات كانوا يجلس علي احد المساطب وذلك بمنطقة النيل بامدرمان ، وتحت تهديد السكين قام بنهب حلي ذهبية (سلسل ) وهاتف الشاكية ، وبعدها فر من مسرح الحادث بموتر كان يقوده له صديقه عند ارتكاب الجريمة ، وبعدها قام ببيع ( السلسل ) بقيمة (١٤.٥٠٠) جنيه ،وكان المتهم فد اقر بجنيع اقواله التي تم تدوينها وتلاوتها بواسطه القاضي وقال انها اخذت منه تحت الاكراه