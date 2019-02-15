كردنه لا الزعفوري.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ اعجب للذين يحملون زعفوري خسارة الهلال بزامبيا ويتناسون الجاني الحقيقي في تدهور الفريق حتى بات حملاً وديعاً على المستوى الافريقي والمحلي .

@ زعفوري يعرف انه مدرب احمال وجاء الهلال بهذا المسمى الوظيفي ، لم يدع انه مدير فني ولا حتى مدرب عام .

@ التونسي لم يطرد السنغالي ولا الكوكي ولا الصف الطويل من المدربين الاجانب والوطنين .

@ من اقال السنغالي واجلس مكانه الزعفوري يتحمل مسئوليه هذا الهوان الذي نعيش .

@ من اقال امين زكي والنقي وقاقارين واتى بالفرحان واشباهه يتحمل المسئوليه .

@ من افرغ الهلال من الدرر (الغربال والعقرب وبشه) واتي بوارغو و جابسون واكرا وغيرهم من المواسير الحمراء يتحمل المسئوليه .

@ الهلال تعرض لتخريب منظم و تشليع مقصود مس عضم الفريق وجعله يخسر من اضعف الفرق .

@ منك لله .

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