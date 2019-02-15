الماضــــــي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> التذكير بما قبل الإنقاذ قمة العجز..
> بل هو إقرار بالفشل ما كان ليقع فيه صاحب عقل حصيف..
> فالنظام الحزبي لم يحكم سوى سنواتٍ ثلاث، أُزيح بعدها بحجة إنه فاشل..
> جوَّع الناس… ودمر الاقتصاد… ومكَّن الموالين… ومارس الفساد..
> والذين أزاحوه قالوا إنهم جاءوا من أجل الإنقاذ..
> إنقاذ الشعب… والبلاد… والاقتصاد… والجنيه… والخدمة المدنية… والمال العام..
> وبعد ثلاثة عقود من الإنقاذ (عيب) المقارنة بالماضي..
> عيب أن نقارن ثلاثين عاماً بثلاثة أعوام ثم نقول (في الحتة دي نحنا أحسن)..
> فإن كان لا بد فلتتم المقارنة بين (3)……و(3)..
> أي أعوام (الفشل) الثلاثة… وأعوام الإنقاذ الثلاثة الأولى، وأيضاً لا معنى لها..
> فأنت حين تقارن نفسك بالفاشلين تدين نفسك من حيث لا تدري..
> فلم الانقلاب أصلاً إذن؟!…ولم البيان الأول ؟!… ولم التبشير بعهد جديد؟!..
> لتأتي بعد ثلاثين عاماً وتقول (برضو زمان حصل كده)..
> وتنسى أنك بحديثك هذا تدفع الشعب إلى أن يتغنى (قول للزمان ارجع يا زمان)..
> فعندما يتساوى فشل وفشل يبحث الناس عن (المرجِّحات)..
> وقطعاً هذه المقارنة لن تكون في صالح العقود الثلاثة… مقابل الأعوام الثلاثة..
> ولا نريد أن نفصِّل، فهدفنا ليس التجريم… والشماتة..
> وإنما نهدف إلى أن تكف (الألسن) عن زيادة إحباط الناس بالرجوع للماضي..
> والناس يرددون (جاي تفتش الماضي… خلاص الماضي ولَّى وفات)..
> فنحن (أولاد النهار ده)… ونريد أن نعرف ماذا فعلت لنا..
> فالهروب إلى الماضي – في سياق التذكير بفشل مماثل – لن يعفي من المساءلة..
> سيما إن كان (طول) الماضي هذا ثلاثين عاماً، عمر (زول)..
> وخلالها نهضت دولٌ كانت خلفنا… وتجاوزتنا..
> وإثيوبيا – القريبة هذه – سبقتنا بسنوات ضوئية، في فضاء السباق الحضاري..
> وصارت تملك الآن مئة طائرة… ونحن، ولا واحدة..
> وتمدنا بالكهرباء، بلا إحساس بالخجل من أنفسنا… ومن سدِّنا الذي بمروي..
> وقضت على الفساد والمفسدين… ونحن (نتحلل)..
> وعرفت ثقافة الاستقالة… والفاشلون من مسؤولينا دونهم والاستقالة (خرط القتاد)..
> وكل الذي يفلحون فيه (يعني شنو؟!… ما زمان حصل برضو)..
> طيب يا أخي (زمان السجم ده) قلتم فشل… ولذلك جئتم للإنقاذ..
> فلا يعقل أن تذكِّرني به كلما فشلت… وكأن (الفشل علينا هو المكتوب يا ولدي)..
> فدعونا نتواثق على أن نترك الماضي هذا في حاله..
> فهو ماضٍ قديم جداً، وُلد بعده أناسٌ… وتخرجوا… وتزوجوا… ومنهم من مات..
> ولنبحث عن مبررات للفشل في الراهن… لا في (زمان)..
> ولنكف عن ذكر مقارنات تبريرية… لن تكون في صالح جماعة الثلاثين عاماً..
> ولنمتنع عن (التفتيش في الماضي)… مع الاعتذار للشاعر..
> فقد (جفَّت مقلتي الباكية) !!.
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