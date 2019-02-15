إغلاق شارع الحرية بالخرطوم لأغراض الصيانة غداً

أشارت شرطة مرور ولاية الخرطوم إلى إغلاق شارع الحرية اعتباراً من السبت الموافقة السادس عشر من فبراي الحالي، وتحيط المرور المواطنين ومستعملي الطريق علماً بأن شارع الحرية سيخضع لعمليات صيانة وتخطيط وتجديد السفلتة والعلامات الأرضية، ويتوجب على سائقي المركبات العامة والخاصة سلك الطرق البديلة لشارع الحرية وتتأثر أيضاً الشوارع التي تتقاطع مع شارع الحرية، وقد قام قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة مرور ولاية الخرطوم، بتوزيع نشرات ومطبقات على سائقي المركبات لأخذ الحيطة واستعمال الطرق البديلة بوسط الخرطوم ويهيب مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم، بالسائقين والمواطنين الاستجابة لقفل الطريق المعني أمام حركة السير ليوم السبت فقط، حتى يكون الطريق مهيأ للاستعمال بشكل مثالي دون عوائق به تتسبب في حالات الزحام والحوادث المرورية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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