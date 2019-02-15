الصرافات الجائلة.. الحل السيولة (ديلفري)

اتجهت بعض البنوك إلى فكرة الصرافات الآلية الجائلة، شملت بنوكاً مثل الخرطوم وفيصل الإسلامي، وشاهدت مصادر حسب صحيفة السوداني بالأمس، صراف بنك فيصل الإسلامي الآلي الجائل بشارع الجمهورية جوار مبنيي وزارة العدل والضرائب، حيث تمت تغذيته بالفئات الجديدة (100 – 200) جنيه، كما تمت مشاهدة محتويات العربة من الداخل والمعدات الخاصة بها، وقال أحد موظفي التغذية عندما استفسرته المصادر، إن هذا صراف جائل، وأضاف: الفكرة جديدة للبنك ونفذت قبل أسبوعين، وزاد: إن هناك استعدادات لتجهيز العربة الثانية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن فكرة نظام الصراف الجائل يستهدف المناطق التي تعاني بعض صرافاتها من الازدحام والاصطفاف الطويل، إضافة إلى أن الصراف الجائل تستجيب خدماته لكل البطاقات المختلفة، مشيراً إلى أن بنك السودان المركزي يُسلمهم المبالغ المطلوبة، وأعلى سقف عملية للسحب ألفي جنيه، إضافة إلى أن الصراف الجائل يسهم في تقليل الاصطفاف بالصرافات.

يذكر أن الفترات الماضية ظلت تشهد اصطفاف العشرات من المواطنين أمام عدد من الصرافات الآلية، وظل يتكرر صباحاً ومساءً، وأظهرت جولة المصادر إغلاق معظم الصرافات الآلية “بالطبلة والمفتاح” وخلوها من الأموال..!

الخرطوم (أخبار الخليج 365)