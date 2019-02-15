يتقدمهم المرزوقي.. العلماء والمفكرين والمثقفين العرب يؤيدون ثورة السودان

أعلن مئات من العلماء والمفكرين والكتاب والصحفيين العرب، في مقدمتهم الرئيس التونسي السابق، محمد منصف المرزوقي، تأييدهم وتضامنهم مع مطالب الشعب السوداني، في التغيير السلمي واسقاط نظام البشير اللاشرعي.

وجاء في البيان انه رغم أستخدام النظام وأجهزته الأمنية للعنف والقمع والاعتقال والقتل بالرصاص الحي، تميزت قوى وجماهير الانتفاضة بحفاظها وإصرارها على سلمية حراكها واحتجاجاتها.

واشار الى أن نظام البشير الطغياني يتحمل مسؤولية وصول السودان إلى الحضيض على كل المستويات، وقدم مثالاً صارخاً على فشل الأنظمة التي تستغل الإسلام تارة وقضية فلسطين تارة أخرى، للتسلط والبقاء في الحكم.

واضاف البشير نشر الجوع والفقر في بلد يمتلك ثروات طبيعية وطاقات بشرية كبيرة، وهو يهرع للتطبيع مع العدو الصهيوني لكسب رضا أميركا.

وادان الموقعون باشد العبارات النظام الاستبدادي واجهزته ولجوئه للارهاب والقمع ضد جماهير الحراك السلمي، وطالبوا بالإفراج الفوري اللامشروط عن كافة المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

ودعوا الجيش والشرطة للانحياز للشعب وحمايته بل والمشاركة في انتفاضته المدنية.

وقال البيان على القوى السودانية التي تقود الحراك من السقوط في فخ القوى الخارجية المنافقة، لاحتواء الانتفاضة ودفعها لتكرار السيناريو الدموي لانتفاضات شعبية عربية أخرى.

ووجهوا رسالة الى الشعب العربي وقواه الحية والسياسية والمدنية، إلى أوسع حملة تأييد وتضامن ودعم للانتفاضة السلمية في السودان بكل الإمكانات المتاحة.

