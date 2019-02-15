رئيس الوزراء الإسباني يدعو لانتخابات مبكرة نهاية أبريل المقبل

قالت صحيفة الباييس اليومية، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، سيدعو اليوم الجمعة، لإجراء انتخابات مبكرة يوم 28 أبريل، بعدما خسر تصويتا مهما بشأن الميزانية.

وتولى "سانتشيث"، السلطة في يونيو الماضي، بعدما أطاح اقتراع بحجب الثقة بحكومة المحافظين السابقة.

