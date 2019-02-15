عمار الدمازين بديلا لايمانويل في مباراة زيسكو 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يفقد الهلال في مباراة زيسكو الزامبي مدافعه النيجيري ايمانويل ويحل في مكانه المدافع عمار الدمازين الذي سيلعب بجانب بوي في مباراة الجولة الثالثة والمقرر قيامها الرابع والعشرين من الشهر الجاري في ملعب زيسكو ويجدر ذكره ان الهلال وزيسكو خسرا مباراتيهما في الجولة الثانية ضد ناكانا والاشانتي كوتوكو.

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