حي العرب يسقط بالتعادل في ملعبه امام الرابطة كوستي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سقط حي العرب بالتعادل بهدف على ملعبه ضد الرابطة كوستي في مباراة استضافها ملعب بورسودان احرز للرابطة صالح العجب وللسوكرتا باتو ليصل السوكرتا الى 16 نقطة والذئاب الى 7 نقاط

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