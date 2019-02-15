هبوط قياسي جديد للجنيه السوداني

أفاد متعاملون في النقد الأجنبي بأن الجنيه تراجع إلى مستوى قياسي جديد في السوق السوداء حسب صحيفة الإنتباهة أمس، وبيع الدولار بـ(70) جنيهاً في المعاملات النقدية صباح أمس، مقارنة بـ(65) جنيهاً مطلع الأسبوع، لتتسع أكثر الفجوة مع السعر الرسمي البالغ (47.5) جنيه. وبلغ سعر الدولار في معاملات الشيكات الأعلى كلفة بسبب نقص العملتين المحلية والأجنبية (83) جنيهاً، فيما قال متعامل طلب عدم نشر اسمه (يوجد نقص حاد، والناس خائفين بسبب الضبابية الناتجة عن الاضطرابات).

الخرطوم (كوش نيوز)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين