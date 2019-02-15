الإعلامية بقناة بي بي سي زينب البدوي تجري حواراً مع الرئيس البشير

أفادت مصادر حسب صحيفة السوداني بوصول الإعلامية السودانية الشهيرة بقناة بي بي سي، زينب البدوي إلى البلاد، ومن المقرر أن تجري حواراً مع رئيس الجمهوري المشير عمر البشير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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