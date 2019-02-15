معلومات مثيرة في قضية (فيديو المنشية) الفاضح

أنكر المتهم في قضية فيديو المنشية الفاضح عند مثوله حسب صحيفة السوداني أمس (الخميس) أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال “عاطف عبد الله” ما ذكره في الاعترافات القضائية التي سجلها أمام قضاة محكمة كرري وبلدية أركويت والخرطوم، عقب القبض عليه في أغسطس الماضي.

ويواجه ثلاثة آخرون الاتهام في القضية بتهمة استلام المال المسروق، كان قد أرشد عليهم المتهم الرئيس الذي يواجه تهماً جنائية تتراوح بين النهب والسرقة واستعمال القوة الجنائية والتهديد والإرهاب والاغتصاب والأعمال الفاحشة في الطريق العام. وتلا القاضي أقوال المتهم حسب ما ذكرها في الاعترافات القضائية سابقاً قبل استجوابه، حاصراً أكثر من (10) بلاغات مدونة بأقسام شرطة مختلفة. فيما رد المتهم بأن الاعترافات المذكور كانت تحت الإرهاب والتهديد من أفراد المباحث، وأنكر تسجيله اعترافاً قضائياً أمام القاضي بخصوص البلاغات المفتوحة ضده بأقسام الصافية والحلفايا، مؤكداً ما ذهب إليه خلال اعترافاته بأن عملية الاغتصاب التي أظهرها الفيديو كانت باتفاق مع الفتاة ورضائها مقابل (200) جنيه، مشيراً إلى أنه كان تحت تأثير الحبوب المخدرة.

وحسب الاتهام فإن السلطات الأمنية كانت قد أوقفت المتهم الرئيس في أغسطس الماضي بعد أن راج مقطع فيديو أظهر المتهم وهو يغتصب فتاة في الطريق العام بحي المنشية، وكشفت التحريات عن أن المتهم ارتكب جرائم نهب وخطف وسرقة وتحرش جنسي ضد النساء، مشيراً إلى أن جملة بلاغاته (12) بلاغاً، ولفتت التحريات إلى أنه يرتكب الحوادث بطريقة معروفة، جعلت الضحايا يتعرفن عليه خلال طابور الاستعراف. وكشفت الشرطة عن أنه صاحب سوابق جنائية مؤكدة أنه حوكم في أربع محاكم مختلفة بالسجن لإدانته بتهم السرقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)