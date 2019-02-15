مفاجاة داوية استرداد سوداكال للامارات

فجر شاهد دفاع ثان للمحكمة في قضية استرداد رجل الأعمال المعروف ادم سوداكال للامارات بسبب اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 20مليون دولار مفاجاة داوية عندما كشف ان شيخة امارتية لم يسميها كلفت الشاكي الامارتي باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة سوداكال باعتباره صاحب الاموال وطالبت بتسليمه للامارات للمحاكمة

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