شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت القناة الاسرائيلية الثانية ان اسرائيل تستعد لسبعة قرارات سيتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر اذار المقبل.

وعنونت القناة تقريرها بان الامم المتحدة ضد اسرائيل وان احدى القرارات تتعلق بالتحقيق في جرائم الاحتلال على حدود غزة، اضافة الى تقرير قائمة الشركات السوداء التي تعمل داخل المستوطنات والتي تسعى السلطة لمقاطعتها في كل العالم، وتقرير المبعوث الخاص في الاراضي الفلسطينيين.

كما وسيتم متابعة تقرير غولدستون لعام 2009، وانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان في في الجولان السوري المحتل، وتقرير حول المستوطنات، وتقرير عن انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الامم المتحدة ستتخذ 7 قرارات ضد اسرائيل في شهر اذار المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.