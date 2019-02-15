ترامب يعلن حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار مع المكسيك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ال البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مشروع الميزانية الحكومية وسيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار مع المكسيك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، مساء الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يوقع قانون تمويل الحكومة، وسيعلن حالة الطوارئ الوطنية. وكالة معا

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