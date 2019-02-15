المناقل.. انسلاخ قيادي بالوطني

شهاب محمد - الخرطوم - شعار حزب المؤتمر الوطني

الخليج 365:

اعلن القيادي بحزب المؤتمر الوطني في محلية المناقل المحامي مصطفى الخليفة محمد احمد، انسلاخه عن الحزب.

وقال مصطفى لـ (الجريدة) أمس الأول، إنه يعلن انسلاخه نسبة لعدم تمكنه من ممارسة حقه التنظيمي في ايصال صوته ورأيه الى قيادة المؤتمر الوطني في المستويين الولائي والمركزي، وأضاف (ليس لديّ استعداد لأكون شريكاً فيما يجري للمعتقلين، على خلفية ما حدث في اغتيال المعلم احمد الخير عوض الكريم.

واعلن المحامي مصطفى ادانته لتلك الجريمة، وأبان انه لن يشارك في الاحتجاجات الجارية رغم انسلاخه، ورأى ان الحكومة الحالية خالفت المنهج الذي جاءت به الحركة الاسلامية، وذكر (الحكومة ليس لديها استعداد للاستماع للنصح والمشورة)، وشدد على أن كل اجهزة الحزب الآن موجهة لدرجة أن مشرف قطاع ريفي محلية المناقل أعلن للعضوية في مؤتمر للقطاع الاخير ودون السماح بأي نقاش، أن توجيه وقرار الحزب هو ان الرئيس هو مرشح الحزب لانتخابات 2020م، وأن محمد طاهر ايلا هو مرشح الحزب لولاية الجزيرة، وأضاف (في ممارسة مكشوفة للشمولية وعدم الشورى).

وتولى مصطفى منصب منسق الدفاع الشعبي في محلية المناقل منذ تأسيسه في ديسمبر 1991م وحتى فبراير 1995م، ثم تقلد منصب رئيس الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، ثم عضوا بالمجلس الوطني عن الدائرة الجغرافية 62 المناقل منذ 1996م وحتى 2000م، وكان نائباً لأمين امانة المؤتمر الشعبي منذ المفاصلة وحتى العام 2010م، وبعده انضم للمؤتمر الوطني وحتى اعلان انسلاخه امس.

الجريدة