محمد الحوثي يهاجم بشدة ظهور وزير الخارجية اليمني بين بومبيو ونتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال القيادي في جماعة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، في بيان، إن مؤتمر “وارسو” انكشاف لأقنعة الأنظمة التي تدعي الدفاع عن العروبة”، ومن حضره لا يمثل صوت الشعوب العربية.

وأضاف الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، إن “من يهرول لبيع القضايا الأساسية تحت أي مزاعم ومبررات لا يمكن أن يقبل منه شعبيا”.

وتابع “الصورة التي ظهر فيها المرتزق اليماني بين بومبيو أمريكا ونتن إسرائيل تختزل المسافة”.

واعتبر الحوثي، مؤتمر وارسو “لا يعني بالنسبة للشعب أكثر من تأكيد المؤكد من تحالفات للدمار وسفك الدماء والتجويع”.

وقال “رفعنا لشعاراتنا المناهضة ليست من فراغ لأنهم يميتون الشعوب فعليا”.

وأشار إلى “أن الشعب اليمني اليوم أكثر وعيا بالمخططات الإسرائيلية الأمريكية وحلفائهم”.

ورأى أن “مؤتمر وارسو محاولة للتغطية على الهزيمة في سوريا والعراق وتخفيف الصدمة على حلفاء أمريكا في المنطقة”. سبوتنيك

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