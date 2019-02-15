اﻻقصاء..واﻻقصاء المضاد.. بقلم احمد مجذوب البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حالة ملتبسة تعتري ساحة الحراك الجماهيري الراهنة..مظهرها يتبدي في الشكل النمطي الذي هي عليه اﻻن..فرغم مرور زهاء الشهرين من بدء تفجر هذه اﻻحتجاجات..اﻻ اننا مازلنا في المربع اﻻول لم نتحرك قيد انملة لﻻمام..فاصبح السيناريو المحفوظ..رسائل في الوسائط..بتوقيع تجمع المهنيين تحدد خارطة التحركات..مكانا وزمانا..ثم كر وفر واعتقاﻻت وضرب وربما قتل .. ثم حرق لبعض اﻻطارات في اماكن التظاهر.. ثم فيديوهات ترفع للميديا..اعلاما واخبارا للخارج بأن الثورة مازالت في عنفوانها وحيويتها مستمرة حتي تحين لحظة النصر..التي يعلم الله وحده متي تكتمل شروط تحققها..علي الجانب اﻻخر جانب النظام..مازال متمرسا في موقفه ﻻيريد ان يتزحزح منه البتة بحجة اﻻستحقاق الدستوري والشرعية الدستورية التي ﻻتنزعها اﻻ صناديق اﻻقتراع في2020 مهما كانت المبررات ووجاهة البحث عن مخرج لﻻحتقان الراهن..مازالوا متمسكين بهذه القيمة..اذن ماالحل؟!!الي ماذا يقودونا هذا الواقع المضطرب؟؟ كيف يتم اختراق هذا اﻻفق المسدود؟؟ ..قامت بعض المبادرات ابتدارا وسعيا لطريق ثالث ومخرجا..وكسرا لحالة الجمود هذه..ولكنها قوبلت بعدم اﻻرتياح من الطرفين..حيث رفض النظام اي مبادرة تذهب بريحه وتقوض نظامه..ورفضها كذلك تجمع المهنيين بأعتباره ممثل الثوار الاوحد الذي ﻻنظير له وﻻشريك يماثله..واي حراك او مبادرة ﻻتخرج من بين ثناياه اومن تحت عباءته ﻻتساوي الحبر الذي كتبت به..مهما احتوت هذه المبادرة من بنود واقعية وعملية..ومهما اشتملت عليه من حلول ناجعة وفاعلة.واي كانت الشخصيات السياسية او العلمية او اﻻكاديمية اوالمجتمعية.التي تؤيدها وتقف من خلفها.ليس مهما.اين موقعهم اومكانتهم او خبرتهم..فمبادرتهم مرفوضة ابتداء..ﻻنها لم تعرض عليهم حتي يوافقوا عليها بعد تمرير قلم التصحيح عليها!!وتلك لعمري نرجسية وكهنوتية كنسية تضاهي سلطات رجال الكنيسة فيما قبل الثورة الفرنسية..

نحن اﻻن في حاله غبن واحتقان كبيرين…وازمه وطن يتداعي من بين ايدينا ..نحتاج ﻻن نجمع ﻻنفرق..نتوحد ﻻنتباعد..نتوادد ﻻنتباغض..نسعي ونلتمس الحكمة في مظانها وحواضنها..ﻻنقصي احدا مهما كان. حتي اﻻسﻻميين لهم دور وسهم..ويسئ المرء ويؤسفه حالة التهافت والهرولة والهذيان ﻻدانة كل اﻻسﻻميين ووضعهم علي صعيد واحد وبوتقة واحدة..فاﻻسﻻميين كيان اجتماعي يحتوي الصالح والطالح..ويظهر دائما الطالح ويبرز للناس لجراءته علي الحق وعدم وضعه ﻻي اعتبارات دينيه او اخﻻقية اوقيمية وظل هذا هو الديدن قديما في تاريخنا وحديثا في واقعنا..وللاسف فقد ظل الذين يتصدون ﻻمارة الناس بأسم اﻻسﻻم قديما وحديثا.ظلوا دائما خصما علي الدين وقيمه وفضائله وتترك افعالهم بثورا ودماملا وجروحا غائرة في التجربة اﻻسﻻمية يصعب اﻻعتذار لها وتبريرها..وماقضية التحكيم في صفين اﻻ مثاﻻ وما افضت اليه من كوارث واثار سالبة في تاريخ المسلمين السياسي نعيش تداعياته الي يوم الناس هذا.وكذلك مأساة واقعة كربﻻء وافرازاتها وما تبعها من انحرافات اثرت في مجمل التجربة الحضارية اﻻسﻻمية ..اذن نعود ونقول ان مشارب اﻻسﻻميين شتي ومعارفهم عديدة..فﻻيعقل ان يؤخذ الكل بجريرة الجزء..قل لي بربك الم يكن داؤود يحي بوﻻد من ابرز قيادات اﻻسﻻميين في جامعة الخرطوم..حتي انه تسنم رئاسة اتحاد طﻻب الجامعة فما الذي جعله يحمل السﻻح في مواجهة نظام يمثل مشروعه السياسي وحلمه العقدي وبذل غاية جهده لتسنمه

السلطة .وكذلك دكتور خليل ابراهيم القيادي وامير المجاهدين والوزير..الم يفعل نفس الفعل،؟ وكذلك قادة حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم وسليمان صندل..كانوا من عتاة اﻻسﻻميين واختلفوا مع بعض الحاكميين في نهجهم وادارتهم..وقد عبروا عن غضبتهم بأسلوب المواجهة بالسنان..وقد وجدوا الترحيب واﻻحتفاء من خصومهم التاريخيين واعتبروهم اضافه للنضال الوطني ، والمفارقة تأتي عندما يتبني اسﻻمي آخر..نفس الخط الناقد للتجربة ..ولكنه اتخذ وسائل اخري للتعبير..هنا تختلف ردة الفعل واﻻستجابة..فيحل التشكيك محل الترحيب .وتبدأ حمله تفتيشيه تنقب في السرائر والنوايا والمرامي..ويحل التوجس والتربص محل اليقين والمشاركة .وكأن معيار الصدق ان تخرج شاهرا سﻻحك..حتي يستقر يقينهم بأخﻻصك وتجردك..ومن بعد ذلك منحك صك غفران يثبت براءتك من كل مظنة وهاجس..دون ذلك..لن تشفع لك مدد السجن المتطاولة كيوسف لبس الذي مكث في سجون النظام الذي ساهم في اتيانه. قرابه الخمسة عشر عاما..كأطول مده لسجين سياسي في اﻻنقاذ..وشيخ الحركة نفسه سجنه تﻻمذته مده تقترب من امد سجنه في ظل نظام مايو مع سوء معاملة لم يعهدها في السابقين..لن يشفع لبعض اﻻسﻻميين رايهم المسبق في اﻻنقﻻب كالطيب زين العابدين..ولن يشفع لمنتقدي الممارسة التي اضرت بالمشروع..كحسن مكي..وتيجاني عبدالقادر..وعبدالوهاب اﻻفندي..ومبارك الكودة ..ومصطفي ادريس وعبد الرحيم عمر. وغازي صﻻح الدين وحسن رزق وعصمت محمود

ومن شباب الميديا عثمان ذو النون..واليسع عبد القادر ..وراشد عبدالقادر وراشد دياب.واخرين والقائمة تطول..لن يشفع لكل هؤﻻء..صدقهم مع انفسهم ومع مبادئهم ورفع عقيرتهم..ان هذا المشروع بشخوصه وقوانينه وحاضنته السياسية والفكرية ﻻيمثلهم ولم تكن هذه هي اﻻشواق واﻵمال..اقول كل هذا اﻻعتراف الجهير قوﻻ وممارسة ﻻيشفع لكم عند اﻻخرين اﻻ بأنتهاج آليه الرفض التي يحبذونها وبفضلها احتضنوا اخوانكم السابقين لكم فهل انتم مستعدون؟ ظني بكم انكم غير ذلك.

فأنتم احرص علي هذه البلاد من اي فصيل حتي الحاكميين ومن بيدهم زمام اﻻمور فأنتم كما انتم.فليهرف كل بما عنده..فالوطن للجميع..يهم الجميع ..ويخرج من مأزقه بتكاتفنا جميعا..بعيدا عن .تفتيش خبايا اﻻنفس وصكوك الغفران..ولكل الفاعلين في حقل السياسة نقول:من كان منكم بﻻ خطيئه فليرمها بحجر