مفوضية شؤون اللاجئين تعلن نقل 159 لاجئا إريتريا من ليبيا إلى النيجر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها نقلت 159 طالب لجوء إريتري من طرابلس إلى النيجر لإعادة توطينهم.

خمس جنسيات تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا

وجاء في بيان عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أن “159 لاجئا من إريتريا نقلوا بأمان بعد احتجازهم منذ عدة أشهر في ليبيا”.

وأضاف البيان: “صعد طالبو اللجوء الإريتريون كبارا وصغارا إلى الطائرة للمرة الأولى بحثا عن الأمان في النيجر”.

ولفتت المفوضية إلى أنه تم في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقل هؤلاء اللاجئين إلى مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، حيث حصلوا هناك على الطعام والرعاية النفسية والعناية الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز الإيواء في ليبيا تكتظ بعشرات الآلاف من المهاجرين ممن أوقفتهم السلطات الليبية أو أنقذوا في عرض البحر حيث كانوا على متن مراكب صيد تعرضت للغرق.

وتحظى شرائح محددة من المهاجرين بفرصة إعادة تطوينها في بلد ثالث، فيما تتم إعادة غالبيتهم طوعا إلى بلادهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.