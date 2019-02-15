كدباس تفسد فرحة الحكومة بتأييد الكريدة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تحت عنوان مثير كتبت التغيير الإلكترونية أن أكبر شيوخ الصوفية بشمال السودان يعتذر عن استقبال البشير ، وفي تفاصيل الخبر بحسب التغيير أن خليفة الشيخ الجعلي الشيخ محمد بن الشيخ الحاج حمد قد اعتذر عن لقاء البشير ، بعد ان أبلغ رسميا بنية الرئيس زيارة المسيد .

واستطردت الصحيفة الإلكترونية قائلة ان مصدرا مقربا من الشيخ محمد قال لــ( التغيير الإلكترونية) أن رئاسة الجمهورية أبلغتهم عبر حكومة الولاية بأن الرئيس بصدد زيارة ولاية نهر النيل وطلب من الشيخ أن يكون ضمن وفد استقباله في مدينة الدامر كما طلب منه استقبال البشير في المسيد إلا أن الشيخ اعتذر.

ويعد الشيخ محمد خليفة الشيخ الجعلي من أكبر مشايخ شمال السودان وله ملايين الاتباع ومسيده بمنطقة كدباس منارة يصعب تجاوزها أو عدم الإنتباه لها .

وقال المصدر أن الشيخ محمد اعتذر بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد والقتل والعنف الذي صاحب قمع المحتجين وأضاف ” الشيخ أبلغ الرسول من جهة رئاسة الجمهورية صراحة بأن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة لا ترضي الله وأنه لن يستقبل البشير لا في الدامر ولا في كدباس”

ويعتبر هذا الرفض اول استنكار واضح ومباشر من مشيخة صوفية كبرى في السودان لقمع المتظاهرين وإدانة لطريقة الحكومة في التعاطي مع المحتجين ، وتشكل هذه الخطوة صدمة كبرى للحكومة التي لم تعتد على من يقول لها لا أو يرفض استقبال صغار مسؤليها من المعتمد فما دونه فما بالنا ان كان الضيف اعلى سلطة في البلد وهو رئيس الجمهورية فإنها حقا تمسح فرح الحكومة واحتفاءها بالتجمع الكبير في الكريدة بولاية النيل الابيض قبل أسابيع ويومها فرحت الحكومة ومؤيدوها بذلك الجمع الصوفي الكبير وهلل الكثيرون لكلمة الشيخ الفاتح الشيخ عبد الرحيم البرعي وذلك لمكانة والده التي لا تضاهي وأتباعه واحبابه الكثر لكن ذهب الشيخ عبد الرحيم البرعي الى ربه وورث ابنه شيخ الفاتح الخلافة الا انه لم يرث مكانة والده كاملة في نفوس مريديه بل إن بعض إخوته خالفوه ومع ذلك بقيت للشيخ الفاتح في نفوس الناس محبة لاينكرها الا مكابر ، وجاء احتفاء الحكومة بكلمته المؤيدة لها في الكريدة مقبولا الى ان جاء موقف خليفة الشيخ الجعلي الرافض أن يذهب لاستقبال البشير في الدامر والمعتذر عن استقباله بمسيده في كدباس وبذا أبطلت كدباس برفضها نشوة الكريدة وجمعها وافسد خليفة الجعلي فرحة الحكومة بتأييد خليفة البرعي.