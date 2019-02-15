الاحد المقبل.. مناقشة ترشح البشير لولاية رئاسية جديدة في 2020

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حددت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية لسنة 2019 يوم “الأحد” المقبل السابع عشر من فبراير الجاري موعداً لاجتماعها الأول.
ويترأس الاجتماع الذي يعقد الساعة الحادية عشر صباحاً بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني مولانا احمد محمد آدم التجاني نائب رئيس اللجنة وتعنى اللجنة بمناقشة أجل رئاسة الجمهورية واختيار الولاة.
ويأمل أنصار الرئيس البشير في إجراء تعديلات دستورية تتيح له الترشح لولاية جديدة في 2020، لكن قيادات بحزب البشير ومكونات معارضة ترفض الخطوة.
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