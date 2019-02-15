شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في تصريحات صحفية أكد السيد كامل مصطفي – نائب رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم – أن حزبه اكمل بناء شعب الأساس باحياء الولاية بعضوية تزيد عن المليون شخص ، مشيراً للحرب الإلكترونية الشعواء التي تشن على المؤتمر الوطني، وشدد مصطفى على ضرورة التصدي لها وتفعيل العضوية في هذا الاتجاه.

انتهي كلام السيد كامل مصطفي وليته اتبع نفس الدقة وهو يحدد عضويته بالنفر (قال إنهم 1072 عضو) ويحدثنا عن فشل عضوية تزيد عن المليون شخص في حشد ثلاثة الف عضو فقط في التظاهرة التي خرجت الي الساحة الخضراء يومها لتؤيد الرئيس وترفع شعار #تقعد_بس في مقابل شعار المعارضة #تسقط_بس الذي حشد أضعاف أضعاف المناصرين للحكومة ، هذا والحال أن مسيرة الساحة الخضراء محشود لها رسميا وتستغل عربات ومال الدولة ومع ذلك فإنها لم تبلغ عشر معشار عضوية الحزب المدعاة فكيف يستقيم هذا الكلام ؟ وان قلنا لك دعنا من هذا وهب أن أعضاء حزبك لم يخرجوا الي الساحة الخضراء لأي سبب فما تقول في مبادرة ايداع التي تبناها الحزب وحشد لها المؤيدين ودعا أنصاره وبالضرورة عضويته الملتزمة الي انفاذها فورا وليس هذا فحسب بل عليهم أن يدعوا اهلهم ومن لهم بهم ارتباط الي جعلها واقعا وذلك بايداع أموالهم في البنوك والإسهام في إعادة ثقة الناس بالجهاز المصرفي حتي تعود الأمور الي سابق عهدها ما قبل الأزمة الحالية لكننا نسأل السيد كامل مصطفي اين هي عضويتك الملتزمة هذه ؟ ولماذا لم تستجب لمناشدات حزبها أم أنها فقط معكم في المغنم ؟ أنشكك في تصريحك سيدي ام نكذب الواقع ونغمض أعيننا ؟ أم ترانا نقول لك لا تعتمد علي عضويتك فإنها غثاء كغثاء السيل؟