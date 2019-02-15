اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الجمعة 15 فبراير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة 15 فبراير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار:

التحقيق حول وفاة دكتور جامعي بعد حضوره من شهر العسل

شاهد دفاع يفجر مفاجأة في محاكمة آدم سودا كال

اختفاء عريس واتهام فتاة وتحريات واسعة للشرطة

الصحافة السودانية مهددة بالتوقف خلال 15 يوماً بسبب الورق

أغنية (احيي) لحمادة العباسية تثير جدلاً بولاية الجزيرة

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس وامتحان اللغة العربية للثانوي

طالبة ثانوي تتهم ثلاثة شبان باختطافها واغتصابها بمدينة عطبرة

صحيفة أخبار اليوم:

الشرطة تكشف عن اصابات وسط المتظاهرين ومنسوبيها وبلاغات ضد مثيري الشغب .

لجنة تعديل الدستور لاتاحة الفرصة أمام ترشيح البشير لدورات مفتوحة تدعو عضويتها للاجتماع .

شاهد دفاع آدم سوداكال يفجر مفاجآت في بلاغ تسليم (سوداكال) للأمارات .

صرف علاوة منشور ازالة المفارقات في الاجور لعمال ولاية الخرطوم .

مقتل (١٣) واصابة (٨) في انهيار بئر للتعدين الاهلي .

صحيفة الوطن:

الحكومة تهدد قوى “الحرية والتغيير” بإجراءات قانونية

مسيشارة بــ “العدل” الضجة حول قانون النظام العام مفتعلة

الشرطة: اصابات وسطالمحتجين والنظاميين في تظاهرات الخرطوم

البرلمان يناقش إمكانية ترشح البشير لولاية رئاسية جديدة

الصيحة

“العدل”: قانون النظام العام يخالف المواثيق الدولية

شركة تحصل على”!3″ مرابحة دون أن تستورد الدواء

الرئاسة تؤكد التزام الحكوة بحقوق العاملين بالموانئ

الحكومة: مليار و”600″ مليون برميل نفط تحت الأرض ينقصها التمويل

“كفاية الأمريكية”: نخب دولة الجنوب استخدمت العنف ستار للنهب

المركزي يكشف عن”13″ مرابحة لشركة دون أن تستورد الدواء

والي جنوب دارفور يعلن تشكيل وزراء الحكومة

التيار

البرلمان يبدأ تعديل الدستور

تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهم في مقطع فيديو المنشية

العثور على جثة سودانية بالقاهرة في ظروف غامضة

الحكومة تقر بضعف الإحصائيات الخاصة بالخريجين

سودانية تنهي حياة رفيقتها في السكن بسبب بكاء رضيع

الفاو: متهمون يطلقون النار على رجال الشرطة

الأخبار

امتحانات الشهادة السودانية في موعدها الثاني من مارس

مباحثات سودانية أمريكية لتطوير القطاع المصرفي بالسودان

شاهد دفاع يكشف تفاصيل جديدة في قضية”سوداكال”

مجلس التخصصات الطبية..إجراءات جديدة واتهامات صريحة

تقرير رسمي: أكثر من مليون معدن أهلي عن الذهب بالسودان

مساعد الرئيس: ملتزمون بحقوق العاملين في الموانئ

السوداني

الحكومة: اتجاه لتمويل بعقود طويلة لسد العجز في استهلاك الوقود

تعرفة جديدة للمواصلات وبدء صرف علاوة مالية للعاملين بالخرطوم

معلومات مثيرة في قضية”فيديو المنشية” الفاضح

النفط: نستورد”40%” من استهلاك البلاد اليومي

الحكومة تلوح باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة قيادات معارضة

منح شركة”دال” امتيازًا للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة

مجلس الوزراء: الشهادة السودانية ظلت مصدر فخر للسودان

الانتباهة

توقيف أخطر زعيم مافيا لتهريب البشر بالخرطوم

تشريعي الخرطوم: لن نلغي قانون النظام العام ولن نترك العاصمة للفوضى

الحكومة تقاضي أحزابًا دعت لإسقاط النظام بالعنف..تعرفة جديدة للمواصلات بالعاصمة

هبوط قياسي جديد للجنيه ولجنة طارئة برلمانية تناقش عدد دورات الرئيس بالأحد

المجهر السياسي

مجلس الوزراء: امتحانات الشهادة السودانية في”2″ مارس

إغلاق شارع الحرية بالخرطوم لأغراض الصيانة غدًا”السبت”

إعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات بين السودان وروسيا

وزير الخارجية يشارك في منتدى أمريكي لتطوير القطاع المصرفي

آخر لحظة

مؤتمر عاصف وسري للحركة الإسلامية

تشريعي الخرطوم:” لا إلغاء النظام العام وما عايزين تعري”

الشرطة تفض تظاهرة وسط الخرطوم

السعودية تأسف لإدراجها في قائمة”تمويل الإرهاب”

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