صعود سعر الدولار الى اعلى مستوى مقابل الجنيه السوداني .. اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة 15 فبراير 2019م في السودان بتعاملات السوق السوداء (كاش وشيكات)

يواصل الجنيه السوداني الهبوط الكبير امام بقية العملات الاجنبية منذ مطلع فبراير الحالي مسجلا ارقام تراجع قياسية وفق بيانات موقع اخبار السودان .

وشهدت العملة السودانية تراجعا جنونيا منذ مطلع الاسبوع يوم السبت حتى اليوم الجمعة في الاسواق الموازية بدافع ارتفاع نسبة الطلب و كذلك تفاقم ازمة السيولة وفق متابعات موقع اخبار السودان .

وبحسب بيانات موقع اخبار السودان سجل صرف الدولار ارتفاعا قياسيا منذ مطلع الاسبوع من مبلغ 63 جنيها ليصل اليوم الى مبلغ 68.50 جنيها في المتوسط للتعاملات النقدية فيما تجاوز سعر الدولار مبلغ 83 جنيها للتعاملات البنكية (شيكات).

وبهذا الصعود يصل الدولار الى اعلى مستوى صرف منذ تدهور العملة السودانية برفقة بقية العملات الاجنبية في السوق السوداء .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 15\02\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد