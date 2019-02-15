تجمع المهنيين يعلن عن “موكب القصاص” بخشم القربة عقب الجمعة

أعلن القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، عن تخصيص يوم الجمعة تحت مسمى ” موكب القصاص” للذين سقطوا في الاحتجاجات التي يشهدها السودان ، ومن بينهم المعلم الذي توفي داخل مباني جهاز الامن بولاية كسلا

يذكر ان السودان قد شهد خروج مظاهرات حاشدة يوم أمس الخميس بالسوق العربي بالخرطوم وعدد من المناطق فيما قامت قوات الامن باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريغ المتظاهرين.