تركيا تؤكد دعمها الكامل للسودان واستقراره

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعم بلاده الكامل للسودان وتطلعها لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية في ربوعه .

وقال الوزير التركي خلال لقاء مع حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي مبعوث رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير والوفد المرافق له في أنقرة اليوم بحضور سفير السودان لدى أنقرة يوسف الكردفاني، إن بلاده ستواصل الجهود الرامية إلى بناء شراكة استراتيجية بين البلدين وتطويرها عبر تنفيذ المشروعات المتفق على تنفيذها في السودان.

وأكد أوغلو أنه سيزور السودان قريباً من أجل التحضير الجيد لانعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين.

وكان ممتاز قد وصل أنقرة يوم الاربعاء حاملاً رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير للرئيس التركي رجب طيب اردوغان برفقة وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة أرور وسامية أحمد محمد عضو المجلس الوطني.

واطلع الوفد الجانب التركي على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وقال وزير الإعلام والاتصالات إن اللقاء تطرق كذلك للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويلتقي الوفد في إطار برنامج زيارته التي تستمر ثلاثة أيام نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي وجودت يالماز رئيس حزب العدالة والتنمية وأمر الله ايشلار رئيس مجموعة الصداقة التركية السودانية بالبرلمان التركي وعدد من أعضاء البرلمان.

من ناحية أجرت قناة (تي ار تي) التركية العربية حواراً مع حامد ممتاز استعرض فيه الأوضاع في السودان، مؤكداً استتباب الأمن والاستقرار في البلاد والعلاقات المتطورة بين البلدين.