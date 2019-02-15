القبض على موظف حكومي بتهمة الفساد

ضبطت السلطات الأمنية موظفًا بإحدى محليات ولاية الخرطوم بتهمة الفساد، وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الخميس” إن إدارة المحلية التي يعمل لصالحها المتهم كانت قد دونت ضده بلاغًا بخيانة الأمانة بعد استيلائه على أموال تحصل عليها من مواطنين مقابل خدمات محلية دون إيصالات مالية.

وأوضحت الصحيفة أن المتهم ذكر خلال التحقيق أنه لم يقصد الاستيلاء على الأموال لكن نسبة لعدم وجود شبكة لم يحرر إيصالات للعملاء.