عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة ١٥ فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يلتقى وفد قبيلة الكبابيش

- النائب الأول يلتقي موسى محمد احمد

- الدرديري يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

- مجلس الوزراءيستمع إلى تقرير حول مجهودات وزارةالنفط

- البيلي توجه بالإسراع لإنفاذ توصيات ورشةتأهيل المشردين

- المعادن والولاية الشمالية تبحثان قضايا الاحاطة بالذهب

- الحكومة:سنتخذ الاجراءات القانونية للرد على دعوات العنف

- السودان يشارك في المنتدى الأمريكي للتجارةباديس ابابا

- إعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات بين السودان وروسيا

- مجلس الوزراءيجيز تقرير الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية

- موسى يؤكد دعمه لكسلا لتخفيف أعباء المعيشة

- اوشيك يشهد ختام ورشة اعداد الخرائط الاستثماريه

- انتاجية عالية لمصنع سكر سنار

- مجلس الموارد المائية يبحث عدداً من القضايا

- تكريم النساء المزارعات بولايتي جنوب وشمال كردفان

- وزيرالصحة يؤكد تقديم الخدمات الطبية للاجئين والنازحين

- صرف علاوة منشور ازالة المفارقات في الأجور

- مشاريع تشغيل الخريجين.. لا إعسار في السداد

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- السلطات تفض تجمعات غير مشروعة بالسوق العربي

- جيش الأمة يتجه لتصعيد قضية إسترداد إستحقاقاته لدى المهدي

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- وزير الصحه والتنمية الإجتماعية يتفقد عدداً من المراكز الصحيه بالولاية

- إنعقاد مؤتمر منطقة عقيق ضمن سلسة مؤتمرات المناطق لحزب المؤتمر الوطنى بولاية البحر الأحمر

- المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي ولاية غرب دارفور حسين يس حمد يشهد ترفيع مركز صحي الي مستشفى ريفي بمحلية سربا

- حمد : المستشفى الريفي بمحلية سربا يحتوي علي غرفة عمليات بمواصفات حديثة ويعمل علي توطين العلاج بالمحلية

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يشيد بمستوي شراكة وزارته مع التأمين الصحي وديوان الزكاة

- معتمد محلية سربا عبدالرحيم محمد سعيد يؤكد وقوف حكومة الولاية مع محليته ويكشف عن مشروعات تنموية قيد التنفيذ

- المدير التنفيذي للتأمين الصحي دكتور حامد موسي : التأمين الصحي دعم عشرة الف اسرة فقيرة ببطاقة التأمين بسربا

- رئيس قطاع التنظيم ممثل نائب رئيس المؤتمر الوطني دكتور محي الدين عبدالماجد يشهد مؤتمر البناء القاعدي لمحلية كرينك

- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يقف علي توزيع سلة غذائية بمركز المشردين مقدمة من منظمة الدعوة الاسلامية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض:

- والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يؤكد دعم حكومته لكافة البرامج والانشطة الشبابيه والرياضيه بالولايه

- وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض تكمل ترتيباتها الادارية والفنية والامنية لانطلاقة امتحانات شهادة مرحلة الاساس غدا السبت

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية الاستاذة زينب النموري تشيد بجهود ادارة الرعاية الصحية الاساسية في تفعيل العمل بالمراكز الصحية

- وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية تكمل الاستعدادات لانطلاقة مخيم العيون المجاني بمستشفي ربك

- معتمد محلية ام رمتة يبحث مع ادارة صحة البيئة بالمحلية الترتيبات الصحية لمراكز امتحانات شهادة مرحلة الاساس

- الادارة العامة للنقل والبترول بولاية النيل الابيض تدشن عملية صرف الوقود للمركبات بالكرت

- المدير التنفيذي لمحليه كوستي يدشن مواد تموينيه لمراكز امتحانات شهادة مرحله الأساس مقدمه من رابطه المرأه العامله بالمحليه

- مسئول الدفع الالكترونى بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض : توزيع ماكينات دفع الكترونى حديثة لعدد من الوحدات الادارية لتسهيل التعامل بالدفع الاكترونى

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور :

- والي الولاية الشريف عباد يزور محليتي الطويشة ومليط لتفقد احوال المواطنين والوقوف علي مؤتمرات البناء بالمحليتين

- وزير التربية والتوجيه يتفقد عدد من مراكز التفوق الأكاديمي ويدعو الطلاب الى الإستفادة من الدروس والمراجعات لاحراز نتائج متقدمة فى امتحانات الشهادة الثانوية .

- وزيرة المالية والقوى العاملة تؤكد دعمها ومساندتها لمشروع الخريج المنتج حتى تتمكن من اداء دورها تجاه المجتمع .

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بمحلية اللعيت يجدد دعمه لتطوير الانتاج الحيواني والزراعي باستخدام التقانات الحديثة .

- مدير بنك الادخار والتنمية الاجتماعية يبحث مع وفد السفارة الامريكية سبل التعاون والتنسيق المشترك بينهما فى دعم وتمويل المشروعات الانتاجية .

شبكة الشروق نت

- مساعد الرئيس: ملتزمون بحقوق العاملين بالموانئ

- الخرطوم تطلع أنقرة على تطورات الأوضاع بالسودان

- مباحثات سودانية أميركية لتطوير القطاع المصرفي بالسودان

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان :

- مباحثات شراكة ذكية بين وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وشركة المعادن لمضاعفة العمل الانتاجي بالولاية

- معتمد شيكان بالولاية يشيد بعطاء الشر كات ودورها في توفير السلع المختلفة لمواطن المحلية

- تسليم مكتبة الراحل د. عبدالله أحمد أبو ضفيرة لجامعة كردفان

- جهود برامج صفرية العطش وحصاد المياة بمحلية جبرة الشيخ بالولاية

- ولاية شمال كردفان تقر تدابير عقابية لوقف ختان الإناث

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان :

ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية يتسلم محطة مياه منطقة أم كريكير بمحلية الاضية

ـ معتمد محلية الفولة يصدر أمراً محلياً خاص بتجميل مدينة الفولة

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل

- الهيئة النقابية للمهن الطبية والصحية تكمل مراسم 55 زيجه لمنوسوبيها

- لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس نهر النيل تجتمع مع معتمد المتمة

- معتمد محلية شندي اسماعيل عوض يؤكد دعمه لبرامج الشرطة

‏ أخبار قناة الملاعب

- الأمل عطبرة يستضيف الهلال الأبيض مساء اليوم باستاد الخرطوم

- حي العرب بورتسودان و الرابطة كوستي يتعادلان بهدف لكل باستاد بورتسودان

- الأهلي عطبرة ينتصر على النيل حلفا بخمسة أهداف مقابل هدف باستاد عطبرة

سحر البيان:

- النائب الأول يطلع علي سير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بولايات الشرق

- كبر يترأس اجتماع تطوير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ببخت الرضاء

- رئاسة الجمهورية تحتسب الإداري المرموق والدبلوماسي الشعبي الأستاذ عمر أحمد زروق

- د. فيصل يؤكد التزام الدولة بصون حقوق جميع العاملين بالموانيء

صحيفة أخبار اليوم:

- الشرطة تكشف عن اصابات وسط المتظاهرين ومنسوبيها وبلاغات ضد مثيري الشغب .

- لجنة تعديل الدستور لاتاحة الفرصة أمام ترشيح البشير لدورات مفتوحة تدعو عضويتها للاجتماع .

- شاهد دفاع آدم سوداكال يفجر مفاجآت في بلاغ تسليم (سوداكال) للأمارات .

- صرف علاوة منشور ازالة المفارقات في الاجور لعمال ولاية الخرطوم .

- مقتل (١٣) واصابة (٨) في انهيار بئر للتعدين الاهلي .

صحيفة الوطن:

- الحكومة تهدد قوى "الحرية والتغيير" بإجراءات قانونية

- مسيشارة بــ "العدل" الضجة حول قانون النظام العام مفتعلة

- الشرطة: اصابات وسطالمحتجين والنظاميين في تظاهرات الخرطوم

- البرلمان يناقش إمكانية ترشح البشير لولاية رئاسية جديدة