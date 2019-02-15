عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة ١٥ فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يلتقى وفد قبيلة الكبابيش
- النائب الأول يلتقي موسى محمد احمد
- الدرديري يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن
- مجلس الوزراءيستمع إلى تقرير حول مجهودات وزارةالنفط
- البيلي توجه بالإسراع لإنفاذ توصيات ورشةتأهيل المشردين
- المعادن والولاية الشمالية تبحثان قضايا الاحاطة بالذهب
- الحكومة:سنتخذ الاجراءات القانونية للرد على دعوات العنف
- السودان يشارك في المنتدى الأمريكي للتجارةباديس ابابا
- إعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات بين السودان وروسيا
- مجلس الوزراءيجيز تقرير الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية
- موسى يؤكد دعمه لكسلا لتخفيف أعباء المعيشة
- اوشيك يشهد ختام ورشة اعداد الخرائط الاستثماريه
- انتاجية عالية لمصنع سكر سنار
- مجلس الموارد المائية يبحث عدداً من القضايا
- تكريم النساء المزارعات بولايتي جنوب وشمال كردفان
- وزيرالصحة يؤكد تقديم الخدمات الطبية للاجئين والنازحين
- صرف علاوة منشور ازالة المفارقات في الأجور
- مشاريع تشغيل الخريجين.. لا إعسار في السداد
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- السلطات تفض تجمعات غير مشروعة بالسوق العربي
- جيش الأمة يتجه لتصعيد قضية إسترداد إستحقاقاته لدى المهدي
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- وزير الصحه والتنمية الإجتماعية يتفقد عدداً من المراكز الصحيه بالولاية
- إنعقاد مؤتمر منطقة عقيق ضمن سلسة مؤتمرات المناطق لحزب المؤتمر الوطنى بولاية البحر الأحمر
- المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي ولاية غرب دارفور حسين يس حمد يشهد ترفيع مركز صحي الي مستشفى ريفي بمحلية سربا
- حمد : المستشفى الريفي بمحلية سربا يحتوي علي غرفة عمليات بمواصفات حديثة ويعمل علي توطين العلاج بالمحلية
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يشيد بمستوي شراكة وزارته مع التأمين الصحي وديوان الزكاة
- معتمد محلية سربا عبدالرحيم محمد سعيد يؤكد وقوف حكومة الولاية مع محليته ويكشف عن مشروعات تنموية قيد التنفيذ
- المدير التنفيذي للتأمين الصحي دكتور حامد موسي : التأمين الصحي دعم عشرة الف اسرة فقيرة ببطاقة التأمين بسربا
- رئيس قطاع التنظيم ممثل نائب رئيس المؤتمر الوطني دكتور محي الدين عبدالماجد يشهد مؤتمر البناء القاعدي لمحلية كرينك
- معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن محمد يقف علي توزيع سلة غذائية بمركز المشردين مقدمة من منظمة الدعوة الاسلامية
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض:
- والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يؤكد دعم حكومته لكافة البرامج والانشطة الشبابيه والرياضيه بالولايه
- وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض تكمل ترتيباتها الادارية والفنية والامنية لانطلاقة امتحانات شهادة مرحلة الاساس غدا السبت
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية الاستاذة زينب النموري تشيد بجهود ادارة الرعاية الصحية الاساسية في تفعيل العمل بالمراكز الصحية
- وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية تكمل الاستعدادات لانطلاقة مخيم العيون المجاني بمستشفي ربك
- معتمد محلية ام رمتة يبحث مع ادارة صحة البيئة بالمحلية الترتيبات الصحية لمراكز امتحانات شهادة مرحلة الاساس
- الادارة العامة للنقل والبترول بولاية النيل الابيض تدشن عملية صرف الوقود للمركبات بالكرت
- المدير التنفيذي لمحليه كوستي يدشن مواد تموينيه لمراكز امتحانات شهادة مرحله الأساس مقدمه من رابطه المرأه العامله بالمحليه
- مسئول الدفع الالكترونى بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض : توزيع ماكينات دفع الكترونى حديثة لعدد من الوحدات الادارية لتسهيل التعامل بالدفع الاكترونى
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور :
- والي الولاية الشريف عباد يزور محليتي الطويشة ومليط لتفقد احوال المواطنين والوقوف علي مؤتمرات البناء بالمحليتين
- وزير التربية والتوجيه يتفقد عدد من مراكز التفوق الأكاديمي ويدعو الطلاب الى الإستفادة من الدروس والمراجعات لاحراز نتائج متقدمة فى امتحانات الشهادة الثانوية .
- وزيرة المالية والقوى العاملة تؤكد دعمها ومساندتها لمشروع الخريج المنتج حتى تتمكن من اداء دورها تجاه المجتمع .
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بمحلية اللعيت يجدد دعمه لتطوير الانتاج الحيواني والزراعي باستخدام التقانات الحديثة .
- مدير بنك الادخار والتنمية الاجتماعية يبحث مع وفد السفارة الامريكية سبل التعاون والتنسيق المشترك بينهما فى دعم وتمويل المشروعات الانتاجية .
شبكة الشروق نت
- مساعد الرئيس: ملتزمون بحقوق العاملين بالموانئ
- الخرطوم تطلع أنقرة على تطورات الأوضاع بالسودان
- مباحثات سودانية أميركية لتطوير القطاع المصرفي بالسودان
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان :
- مباحثات شراكة ذكية بين وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وشركة المعادن لمضاعفة العمل الانتاجي بالولاية
- معتمد شيكان بالولاية يشيد بعطاء الشر كات ودورها في توفير السلع المختلفة لمواطن المحلية
- تسليم مكتبة الراحل د. عبدالله أحمد أبو ضفيرة لجامعة كردفان
- جهود برامج صفرية العطش وحصاد المياة بمحلية جبرة الشيخ بالولاية
- ولاية شمال كردفان تقر تدابير عقابية لوقف ختان الإناث
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان :
ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية يتسلم محطة مياه منطقة أم كريكير بمحلية الاضية
ـ معتمد محلية الفولة يصدر أمراً محلياً خاص بتجميل مدينة الفولة
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل
- الهيئة النقابية للمهن الطبية والصحية تكمل مراسم 55 زيجه لمنوسوبيها
- لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس نهر النيل تجتمع مع معتمد المتمة
- معتمد محلية شندي اسماعيل عوض يؤكد دعمه لبرامج الشرطة
أخبار قناة الملاعب
- الأمل عطبرة يستضيف الهلال الأبيض مساء اليوم باستاد الخرطوم
- حي العرب بورتسودان و الرابطة كوستي يتعادلان بهدف لكل باستاد بورتسودان
- الأهلي عطبرة ينتصر على النيل حلفا بخمسة أهداف مقابل هدف باستاد عطبرة
سحر البيان:
- النائب الأول يطلع علي سير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بولايات الشرق
- كبر يترأس اجتماع تطوير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ببخت الرضاء
- رئاسة الجمهورية تحتسب الإداري المرموق والدبلوماسي الشعبي الأستاذ عمر أحمد زروق
- د. فيصل يؤكد التزام الدولة بصون حقوق جميع العاملين بالموانيء
صحيفة أخبار اليوم:
- الشرطة تكشف عن اصابات وسط المتظاهرين ومنسوبيها وبلاغات ضد مثيري الشغب .
- لجنة تعديل الدستور لاتاحة الفرصة أمام ترشيح البشير لدورات مفتوحة تدعو عضويتها للاجتماع .
- شاهد دفاع آدم سوداكال يفجر مفاجآت في بلاغ تسليم (سوداكال) للأمارات .
- صرف علاوة منشور ازالة المفارقات في الاجور لعمال ولاية الخرطوم .
- مقتل (١٣) واصابة (٨) في انهيار بئر للتعدين الاهلي .
صحيفة الوطن:
- الحكومة تهدد قوى "الحرية والتغيير" بإجراءات قانونية
- مسيشارة بــ "العدل" الضجة حول قانون النظام العام مفتعلة
- الشرطة: اصابات وسطالمحتجين والنظاميين في تظاهرات الخرطوم
- البرلمان يناقش إمكانية ترشح البشير لولاية رئاسية جديدة
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة ١٥ فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.