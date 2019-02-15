مجلس الأمن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أدان مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، فجر الجمعة، “الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة سيستان-بلوشستان بإيران، 13 فبراير الجاري، وأسفر عن مقتل 27 من الحرس الثوري“.

وأعرب المجلس في بيان صدر بالإجماع (15 دولة) عن “عميق تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة إيران، والأمنيات بالشفاء العاجل والكامل للمصابين”.

وأكد البيان أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على “ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال للعدالة وحثت جميع الدول، على التعاون بجدية مع إيران، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما أكد البيان أن “أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان وقوعها وأيا كان مرتكبوها”. الاناضول

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