لجنة حقوق الانسان بتشريعي الخرطوم تكشف حقيقة إلغاء قانون النظام العام

أعلنت رئيسة لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ستنا آدم يحيى، عدم وجود اتجاه لإلغاء قانون النظام العام أو اي تراجع عن مصادر التشريع الاسلامي، ورفضت في الوقت ذاته تدويل قانون النظام العام باعتبار انه قانون ولائي.

ودافعت رئيسة اللجنة عن قانون النظام العام، ورفضت وصفه بالمعيب، وقالت (القانون مظلوم بسبب الخلط بينه وبين المواد الخاصة بالآداب العامة في القانون الجنائي، والمتمثلة في المواد من 145 – 155)، وأضافت (الهجوم كله على قانون النظام العام بسبب مواد الزي الفاضح وممارسة الدعارة)، ورأت ان العيوب ليست في القانون، وإنما في تفاصيله مما يتطلب إلحاق القانون بلائحة تفسيريه.

واعتبرت ستنا أن الدول الغربية تتعامل بازدواجية في المعايير، ودللت على ذلك بحادثة الدبلوماسي السوداني الذي اتهم بالافعال الفاضحة لتحرشه بامرأة، وزادت (هذا الدبلوماسي تحرش بواحدة في بار في بلد علماني متاح انك تعمل اي حاجة، وتم التشهير به)، وتساءلت (اذا الكفار رفضوا ذلك الموقف، فكيف نأتي ونشطب مادة الزي الفاضح من القانون؟)، وتمسكت بإعادة صياغتها واقترحت استبدالها بمفردة التعري، وذكرت (ما عايزين تعري ونحن مسلمين).

وشددت رئيسة اللجنة على ان تدويل القانون يأتي مما أسمتها بالأخطاء، وتابعت (قانون النظام العام حدوده الجغرافية ولاية الخرطوم، ولن نسمح لهم بتدويله، واذا كان اتحادي خليهم يقوموا بتدويله)، وجددت تمسكها بأن مصادر التشريع اسلامية، وأردفت (نحن بلد اسلامي و97% من سكان الولاية مسلمين و96% من سكان السودان كذلك مسلمين، ولذلك فإن القانون ينضبط بمطلوبات الشريعة).

ونوهت ستنا الى ان دستور 2005م من مرجعياته دستور 1998 الاسلامي، وزادت (المطلوب كيف نجعل القوانين الاسلامية غير مجافية للواقع وقابلة للتطبيق ولا تسبب أضراراً من جوانب أخرى)، ونفت وجود علاقة بين قانون النظام العام وما يثار حالياً، ورددت (لوكان قانون معيب لما تم تحديد نطاق تطبيقه).

وشددت رئيسة اللجنة على أن الضرورة اقتضت تنظيم الشارع بالقانون لوجود كل البعثات الدبلوماسية بالخرطوم، ونوهت الى ان الولايات الأخرى ليست فيها اختلافات، واستدركت قائلة (لن نترك عاصمة البلاد للفوضى ومواد القانون اصبحت سلوكاً مجتمعياً ولا تحتاج للتصحيح، وإنما لإعادة صياغة).

وتعهدت رئيسة لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الانسان بتشريعي الخرطوم، بإلغاء اية مادة في القانون تؤدي الى حدوث تشوه، ونفت وجود أي مادة بقانون النظام العام تنتهك الحرمات، وأبانت ان القانون ركز على محلات الشيشة ومحلات تصفيف الشعر والتي يتم تفتيشها بواسطة كوادر نسائية من الشرطة، وأستدركت بالقول (قد تكون هناك تجاوزات لكنها سلوك بشري)، واكدت ان القانون لم يمنع شرب الشيشة، وتابعت (نقول للبكوركوا ما منعناكم تشربوا شيشة لكن بالسلوك الاسلامي الذي نريده).

وانتقدت ستنا وجود مطالب بإلغاء باب الآداب العامة في القانون الجنائي، وشددت على دعمهم لتعديل احكام نصوص القانون الجنائي، وقالت (سنناهض كل من يدعي ان هناك اتجاهاً لإلغاء ذلك الباب).

الجريدة

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