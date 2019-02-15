أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر: * مجلس الوزراء: امتحانات الشهادة السودانية في (2) مارس * إغلاق شارع الحرية بالخرطوم لأغراض الصيانة غداً (السبت) * وزير الخارجية يشارك في منتدى أمريكي لتطوير القطاع المصرفي * تشريعي الخرطوم يجيز تقرير وخطة وزارة البنى التحتية والمواصلات * الحكومة: سنتخذ الإجراءات القانونية للرد على دعوات العنف * جيش الأمة يتجه لتصعيد قضية استرداد استحقاقاته من (المهدي) صحيفة الإنتباهة: * توقيف أخطر زعيم مافيا لتهريب البشر بالخرطوم * تشريعي الخرطوم: لن نلغي قانون النظام العام ولن نترك العاصمة للفوضى * الحكومة تقاضي أحزاباً دعت لإسقاط النظام بالعنف.. تعرفة جديدة للمواصلات بالعاصمة * مسؤول: قرار أممي مرتقب حول أبيي أشبه بـ(الاستعمار) * (العدل): مادة “الأفعال الفاضحة” (جابت لينا هوا دولي) صحيفة السوداني: * الحكومة: اتجاه لتمويل بعقود طويلة لسد العجز في استهلاك الوقود * تعرفة جديدة للمواصلات.. وبدء صرف علاوة مالية للعاملين بالخرطوم * معلومات مثيرة في قضية (فيديو المنشية) الفاضح * النفط: نستورد (40%) من استهلاك البلاد اليومي من المواد البترولية * الحكومة تلوح باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة قيادات معارضة * الشرطة تفرق تظاهرات محدودة بالعاصمة وبلاغات ضد مثيري الشغب صحيفة آخر لحظة: * مؤتمر عاصف وسري للحركة الإسلامية * تشريعي الخرطوم: (لا لإلغاء النظام العام وما عايزين تعري) * الحكومة تتجه لمقاضاة دعاة العنف * إغلاق شارع الحرية بالخرطوم اعتباراً من غد * الشرطة تفض تظاهرة وسط الخرطوم * السعودية تأسف لإدراجها في قائمة (تمويل الإرهاب) * (539) ألف طالب يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية في مارس * إعفاء الدبلوماسيين بالسودان وروسيا من التأشيرات * الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية بالأحد * تشغيل الخريجين: الحراك السياسي للشباب لا يعنينا صحيفة الدار: * التحقيق حول وفاة دكتور جامعي بعد حضوره من شهر العسل * شاهد دفاع يفجر مفاجأة في محاكمة آدم سودا كال * اختفاء عريس واتهام فتاة وتحريات واسعة للشرطة * الصحافة السودانية مهددة بالتوقف خلال 15 يوماً بسبب الورق * أغنية (احيي) لحمادة العباسية تثير جدلاً بولاية الجزيرة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس وامتحان اللغة العربية للثانوي * طالبة ثانوي تتهم ثلاثة شبان باختطافها واغتصابها بمدينة عطبرة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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