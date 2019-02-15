قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، فى تعليقها على مشروع قانون العقوبات الأمريكى داسكا (حماية الأمن الأمريكى من عدوان الكرملين) أن العقوبات واحدة من أدوات الضغط القليلة المتبقية للسلطات فى واشنطن. وقالت زاخاروفا :" نرى آلان على طاولة المؤسسة السياسية الأمريكية ، لم يبقى فى الوقت الحالى سوى مورد واحد العقوبات الأحادية " .. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: العقوبات إحدى أدوات الضغط المتبقية لسلطات واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.