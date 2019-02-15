9.7 مليون دولار من اليابان دعما للمشروعات المهمة بالسودان

أعلنت اليابان عن تقديم مساعدات طارئة للسودان، بقيمة 9.7 مليون دولار للإسهام فى المشروعات المهمة عبر المنظمات الدولية العاملة بالأراضى السودانية.

وأفادت السفارة اليابانية لدى الخرطوم - فى بيان الخميس - بأن ما يقارب المليونى نازح فى السودان لازال أغلبهم فى المعسكرات لسنوات عديدة، بالإضافة لذلك يستضيف السودان عددًا كبيرًا من اللاجئين من الدول المجاورة، خاصةً جنوب السودان.

وأوضح البيان أن هؤلاء النازحين واللاجئين يعيشون غالبًا فى بيئات فقيرة ويتشاركون الموارد مع المجتمعات المحلية المستضيفة لهم، منوهًا بأن اليابان تواصل التعامل مع الاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين لتحسين بيئة معيشتهم، خاصةً النساء والأطفال.

وأضاف أن اليابان تساعد فى التعامل مع احتياجات النازحين على المدى الطويل، عبر توفير البنية التحتية الأساسية كمحطات المياه والعيادات الصحية والمدارس فضلا عن بناء القدرات، والمساعدة فى توفير سبل العيش.

وأشار البيان إلى أن طوكيو تواصل كذلك دعمها لجهود مكافحة الألغام فى السودان لتقليل مهددات حياة البشر ولتمهيد الطريق للاستخدام المنتج للأراضى السودانية الواسعة.