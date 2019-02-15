اليمن.. تحالفات قبلية جديدة لمناهضة الحوثي في محافظة حجة‎

قالت مصادر محلية إن عددًا من زعماء القبائل في محافظة حجة في اليمن بدأوا بدفع الشباب للقتال في صفوف قبائل حجور ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية استعدادًا لتوسيع رقعة المقاومة.

وأوضحت المصادر، أن التحالفات القبلية لقبائل حجور وقبائل أخرى دخلت في حيز التنفيذ لقتال الحوثي وفتح جبهات جديدة في مناطقهم منها قبائل قفلة عذر بمحافظة عمران.

وتأتي تلك التحركات القبلية بالتزامن مع انتصارات ميدانية لقبائل حجور.

وكشف الزعيم القبلي لقبائل حجور، باقي عمير النشمة، أن قبائل حجور تمكنت من طرد الحوثيين من مواقع كانوا يتحصنون فيها.

وأشار، في تسجيل فيديو نشرته صفحة ”حجور تنتصر“ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن قبائل حجور سيطرت على وادي الدرايات وجبل الحرش والشاهي والذنبة في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة، وتمتد قبيلة حجور على عدة مديريات في محافظة حجة ويعرف أبناؤها بشراسة قتالهم وصعوبة تضاريس مناطقهم.