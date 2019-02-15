بالفيديو.. تامر أمين وياسمين الخطيب عشاق.. هذا موقف زوجته

مع الاحتفال بعيد الحب، شارك الإعلامي تامر أمين زميلته ياسمين الخطيب في مشهد تمثيلي يرصد حال الشباب هذه الأيام مع ارتفاع تكاليف الزواج، عرض خلال برنامجهما "آخر النهار" الذي يعرض عبر شاشة "النهار".

يظهر في المشهد تامر أمين يتحدث إلى ياسمين وكأنه يحبها منذ 4 سنوات واحتفالا بعيد الحب يهديها هدية صغيرة.

لكن ياسمين لها متطلبات أخرى مثل سيارة وشقة على النيل، هذا غير تكاليف تجهيز شقتهما، مما يجعله في النهاية يقرر أنه لن يتزوجها وسيشارك في حملة "خليها تعنس".

وقبل عرض هذه الفقرة تم الترويج لها من خلال صورة جمعت أمين وياسمين، لتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان أنهما يعترفان بحبهما.

ويبدو أن هذا الأمر كان سيتسبب في خلاف بين تامر أمين وزوجته، إذ سألته بغضب عن سر هذه الصور، لكنه شرح لها الموقف، وهو ما فعلته أيضا ياسمين الخطيب التي تحدثت مع زوجته وشكرتها على تفهمها.

وأكدت ياسمين الخطيب أن الجمهور عندما يشاهد هذا المشهد التمثيلي سيفهم أنه لعبة منهما، إذ وصفت نفسها بالفاشلة ولا تجيد التمثيل، وأنها لا يمكن أن ترتبط بتامر أمين فدائما تتشاجر معه.



